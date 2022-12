Sondaggio politico | Fratelli d’Italia primo al 28 | 5% | M5S secondo

(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) –si confermapartito italiano con il 28,5% (con una crescita di 2,5 punti rispetto al voto del 25 settembre 2022). Lo rivela ilrealizzato da Noto Sondaggi per Porta a Porta. Alposto si piazza il Movimento 5 Stelle, al 18,5% (+3,1%). Il Pd si ferma al 16%, perdendo 3,1 punti. Troviamo poi la Lega con il 9,5% (+0,7%), Forza Italia, in quinta posizione, con l’8,5% (+0,4%) e Azione-Italia Viva con l’8% (+0.2%). A seguire i Verdi-Sinistra al 2,5% (-1,1%), +Europa al 2% (-0,8%) e infine Noi Moderati all’1,5% (+0,6%). Per quanto riguarda le coalizioni, il Centrodestra raggiunge il 48% (+4,2%), mentre il Centrosinistra si ferma al 20,5% (-5%). L'articolo proviene da Italia Sera.

Adnkronos

Fratelli d'Italia si conferma primo partito italiano con il 28,5% (con una crescita di 2,5 punti rispetto al voto del 25 settembre 2022). Lo rivela ilrealizzato da Noto Sondaggi per Porta a Porta. Al secondo posto si piazza il Movimento 5 Stelle, al 18,5% (+3,1%). Il Pd si ferma al 16%, perdendo 3,1 punti. Troviamo poi la Lega con il 9,5% ...... hanno scelto i 'servigi' di quest'agenzia statunitense, senza che nessun partitodel ... UnGallup del 2018, proseguono i due docenti, ha rilevato che una valutazione verde Sondaggio politico: Fratelli d'Italia al 33%, Pd crolla sotto al 15% Per oltre 6 italiani su 10 la possibilità che il conflitto in Ucraina si estenda in altri Paesi è reale. È quanto emerge dagli ultimi sondaggi realizzati dall'istituto Ixè.La Supermedia dei sondaggi è inequivocabile: la coalizione di FdI, Lega e FI (47,1%) è più forte pure di un'ipotetica accozzaglia tra M5S, Pd e Terzo Polo ...