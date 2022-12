Smog a Roma | blocco traffico il 23 dicembre | gli orari

RomaToday

La misura dalle 17.30 alle 20.30. Stessa ordinanza anche per la vigilia di Natale, ma dalle 6.30 alle 9.30, blocco del traffico privato domani dalle 17.30 alle 20.30. Lo stop scatta per le auto a benzina Euro 3, per i diesel Euro 4 e per ciclomotori Euro 2. La misura del Campidoglio scatta a ..., blocco del traffico privato domani dalle 17.30 alle 20.30. La misura del Campidoglio a seguito dello sforamento dei dati sulle polveri sottili riguarderà anche il 24 mattina dalle 6.30 ... Troppo smog, a Roma 23 e 24 dicembre blocco del traffico nella fascia verde. Tutte le informazioni Mezzi pubblici gratuiti. Le limitazioni venerdì dalle 17.30 alle 20.30 e nella mattina di sabato dalle 6.30 alle 9.30 ...Inquinamento fuori controllo a Roma. Anche oggi 22 dicembre, come negli ultimi giorni, le polveri sottili hanno infatti superato i limiti d legge. Appresi i dati odierni, il sindaco di Roma Roberto Gu ...