Slalom Campiglio | il norvegese Braathen domina la prima manche

Dominio norvegese nella prima manche (in notturna) dello slalom di Coppa del mondo di Madonna di Campiglio. Lucas Braathen ha lasciato a 42/100 lo svizzero Loic Meillard e a 50/100 il tedesco Linus Strasser. Solo quinto l'altro norvegese, Henrik Kristoffersen. Lucas Braathen guida la prima manche dello slalom maschile di Madonna di Campiglio, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Il norvegese scia in maniera quasi perfetta ed ottiene il miglior tempo di 49.30. Alle sue spalle Loic Meillard e Linus Strasser. Nello slalom gli Azzurri non illuminano la prima manche, che è appannaggio del norvegese: secondo Meillard, terzo Strasser.