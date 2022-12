Sky – Berezinsky al Napoli | ecco le cifre dell’affare

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Bartos Bereszynski sarà un giocatore del, il difensore arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria. Da Sky arriva la conferma che l’esterno di difesa arriverà alla corte di Luciano Spalletti. Giuntoli in queste ora ha definito l’affare con la Sampdoria, a cui andrà il prestito sdi Alessandro Zanoli. Ilnon ha voluto inserire la possibilità per i blucerchiati di acquistare il giocatore, poiché continua a credere nel giovane difensore che potrà avere maggiore possibilità di giocare alla corte di Stankovic.: fatta per Bereszynski, quando arriva l’annuncio Secondo le ultime novità di calciomercato di Sky sul, l’affare con la Sampdoria è stato definito nei dettagli. L’annuncio ufficiale del trasferimento di Bereszynsky alci sarà a ...