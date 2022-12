Skicross | podio stregato per l’Italia | Simone Deromedis è quarto a San Candido

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Niente da fare.ha chiuso alposto la quinta tappa della Coppa del Mondo 2022-2023 di, andata in scena quest’oggi in Italia, a San. Dopo un ottimo cammino che l’ha portato con merito nella Big Final, l’azzurro non è riuscito a incidere proprio nell’atto finale, pagando una partenza che non gli ha consentito di andare all’attacco nel resto della corsa. Lo sciatore italiano, oggi in grande spolvero, ha chiuso infatti al primo posto sia gli ottavi, che i quarti e le semifinali, riuscendo in quest’ultimo caso a trovare la fuga dopo un avvio convincente. In Finale però, proprio a causa di uno start eccessivamente lento, il nostroè rimasto attardato fin da subito rispetto agli altri concorrenti. A metà tracciato poi, nel tentativo di ...

