Settimana corta arriva in Italia | lavori meno giorni ma stesso stipendio “finalmente si vive”

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Laè un po’ un sogno che si realizza per glini e vediamo come questo sognonel nostro paese. Il lavoro è una grandissima fonte di stress per glini. Infatti molte molte delle patologie mentali che affliggono glini sono in un modo o nell’altro legate al lavoro. Infatti oggi lavoro è una grandissima fonte di ansia perché spesso i contratti offrono ben poche garanzie e perché ci si trova a lavorare in un ambiente che non ha una reale dimensione umana.in(I Love Trading)Inoltre spesso i rapporti interpersonali sul luogo di lavoro non sono ispirati a principi realmente etici ed il calore umano spesso sono solo un vago ricordo. Ambienti di lavoro particolarmente duri ed ...