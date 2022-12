Serie A1 Femminile | tredicesima giornata | risultati e classifica

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Un rocambolesco tredicesimo turno, ancora lontano dal concludersi, designa le otto per la Coppa Italia: l'unico Quarto di Finale certo è Schio-Ragusa, nel novero delle partecipanti Bologna, Venezia, Sassari, Geas con posizioni da definire...

Tutto quello che è successo sui parquet nell'ultima giornata prima della sosta natalizia. La nuova classifica del Girone Nord e del Girone ... Le ragazze di Coach Riga si prendono la vittoria, 55-70, ed agganciano il Sanga Milano al secondo posto della classifica ...