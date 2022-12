Serial killer | Charles Sobhraj | che ha ispirato la serie tv The Serpent | verrà scarcerato

(Di giovedì 22 dicembre 2022)ha confessato l’uccisione di una ventina di turisti e si trova in carcere in Nepal da 19 anni. Ora ha ottenuto la scarcerazione per motivi di salute e buona condotta.

Sobhraj, il'The Serpent' reso famoso da Netflix, torna in libertà Lo chiamavano il serpente. E' stato uno dei più celebridegli ultimi decenni del secolo scorso, ma anche il ...Vizzardelli - Analisi psico - criminologica di unadolescente (Gammarò, 2022). È la vicenda di un pericoloso assassino, neanche maggiorenne, refrattario alle regole e insofferente alla ... The Serpent, torna in libertà il serial killer della serie tv Netflix Mentre gli adulti riposano al sole pomeridiano, è in agguato un killer a sangue freddo. Filmato dalla serie “Cina: le cinque meraviglie”."Per un boss trapiantato a Milano gli anni passati in galera sono come un biglietto da visita, misura del suo potere sul territorio..." ...