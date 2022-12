Selvaggia Lucarelli bacchetta Milly Carlucci | è il suo ultimo Ballando?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Che bravi i protagonisti dicon le Stelle nel riuscire a far parlare del dance show anche quando non è in onda.ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui difende un po’ tutti, da Iva Zanicchi a Guillermo Mariotto ma quando le viene fatto notare che forseandava supportata la conduttrice ha risposto che i membri della giuria sono bravi a vedersela tra loro e che in questo gioco lei è terza, concludendo che la sua giuria diè la migliore del mondo. Quindi, tutti restano al loro posto,più di tutti: “si fa notare ma tutta la giuria è composta da persone con grande carattere ed è ciò che ci vuole per fare televisione”....