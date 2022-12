‘Se lo rifai te ficco nel…” | arrestato poliziotto accusato di tortura nei confronti di Omirovic | 36enne precipitato dalla finestra

(Di giovedì 22 dicembre 2022) È statoAndrea Pellegrini, ilche èdie di falso ideologico commesso da Pubblico ufficiale in atti pubblici. Lui, infatti, avrebbeto Hasib Omerovic, ilche il 25 luglio scorso era precipitato dalla finestra della sua stanza, a Roma, in zona Primavalle, nel corso di una perquisizione. Gli agenti della Squadra Mobile hanno notificato alviolento la misura cautelare di arresti domiciliari dopo le indagini, che proseguono e che sono state condotte tempestivamente dalla Polizia di Stato sotto le costanti direttive della Procura della Repubblica. Caso Hasib Omervoci:agente di polizia Il Gip che ha firmato l’ordinanza di arresto, Ezio Damizia, ha scritto nell’ordinanza che l’agente, ...

Hasib Omerovich Edoardo Izzo Grazia Longo per 'la Stampa' Senza 'alcun apparente motivo' il poliziotto Andrea Pellegrini è entrato a casa di Hasib Omerovic, il trentaseienne sordomuto volato giù dal ...Dopo aver brandito un coltello che si trovava sul tavolo la minaccia urlata: 'lote lo ficco nel cu**!' . Per Il Corriere della Ser a una volta tornato in ufficio al collega Fabrizio Ferrari,...