Scuola | il pediatra “pro-cellulare” dà ragione a Valditara | «Utile vietarlo in classe»

(Di giovedì 22 dicembre 2022) «Sono un “pro-”, a patto che i bimbi lo usino a giuste dosi». Lo ribadisce Italo Farnetani. Ma allo stesso tempo plaude alla circolare firmata dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, che conferma il divieto di utilizzare lo smartphone adurante le lezioni. Trattandosi di un “elemento di distrazione” e di una “mancanza di rispetto verso i docenti”, è stato spiegato in una nota in cui si annunciava la diffusione delle indicazioni alle scuole. Per Farnetani, professore ordinario di Pediatria dell’Università Ludes-United Campus of Malta, è giusto così., il: «la direttiva del ministero» E all’Adnkronos Salute spiega perché sia importante staccarsi dagli schermi dei propri telefonini quando si sta in ...