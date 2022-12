(Di giovedì 22 dicembre 2022)attacca il governo, accusandolo di voler faresui. La replica del presidente del Consiglio: ", tuteliamo chi non può lavorare, tutti gli altri non possono aspettare il lavoro dei sogni"

- - > Il segretario generale della Cgil, Maurizio, in una foto di qualche giorno fa, a Perugia contro la manovra - Fotogramma . "Abbiamo ... la minaccia di unonucleare che rischia di ...La norma era già stata tema dinei giorni scorsi, appare destinata a rimanerlo. Le ... " La manovra non affronta i problemi del Paese ", incalza il segretario della Cgil, Maurizio. "La ... Scontro Landini-Meloni: "Fanno cassa sui poveri", "Tante menzogne" Landini attacca il governo, accusandolo di voler fare cassa sui poveri. La replica del presidente del Consiglio: "Tante menzogne, tuteliamo chi non può lavorare, tutti gli altri non possono aspettare ...L'ex compagna e il medico che lo curò sono espliciti: 'E' stato ammazzato'. Il figlio dell'attore: 'Lei non è niente, e mio padre aveva debiti' ...