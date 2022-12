Sci alpino | Tommaso Sala | “Mal di schiena incredibile” Razzoli | “Finire nei 20 non è male”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Nessun italiano è riuscito a entrare nella top-10 dello slalom di Madonna di Campiglio, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci. Il miglior azzurro sulla pista 3Tre è stato, che ha chiuso in 13ma posizione con un ritardo di 1.33 dallo svizzero Daniel Yule. Giulianosi è invece fermato in 18ma piazza a 1.86 dal vincitore, mentre Alex Vinatzer ha inforcato e non ha superato il turno al pari degli altri azzurri.ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Sono sincero: sto malissimo, ho un mal di. Ho fatto di tutto, preso antidolorifici, non ce la faccio più, sto veramente. Io ci ho provato, non avevo nulla da perdere. Ora dieci giorni di ...

Ha dell'incredibile quello che è successo nella seconda manche dello slalom di Madonna di Campiglio, prova valida per la Coppa del Mondo 2022 - 2023 di. Johannes Strolz, eccellente sesto dopo la prima manche e pienamente in lotta per il podio sulla pista 3Tre, ha colpito un palo con il ...21.42 In classifica generale resta saldamente al comando lo svizzero Marco Odermatt con 796 punti, seguito da Aleksander Aamodt Kilde a 525. Kristoffersen sale in terza piazza a 385. 21.41 Quinta ...MADONNA DI CAMPIGLIO. Daniel Yule ha vinto lo slalom speciale di Madonna di Campiglio, tappa valida per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2022/2023. L'atleta svizzero ha chiuso le due manche d ...Daniel Yule vince lo slalom maschile di Madonna di Campiglio, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Risultati e classifiche.