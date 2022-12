Sci Alpino | sospetta rottura del crociato per la giovane azzurra Sophie Mathiou

OA Sport

Terza ad 1",25/100 l'ampezzana Ambra Pomaré delloClub Cortina. Ottimo quarto posto ad 1",59/100 per la finanziera valsesiana Emilia Mondinelli, mentre nona è arrivata la carabiniera genovese ...La FISI ha diramato l'elenco dei convocati nelle proprie discipline per i FISU World Universtity Games di Lake Placid (USA), in programma dall'11 al 22 gennaio 2023: si tratta della 31ma edizione ... Sci alpino, Lara Colturi sbaglia anche in slalom ai Campionati albanesi! Assurdo bis per l'ultima in classifica... Sophie Mathiou è stata sottoposta ad una prima serie di esami dalla Commissione Medica Fisi e completerà gli accertamenti diagnostici in giornata.Nello Slalom FIS valido per i campionati nazionali albanesi disputato mercoledì 21 dicembre a Plan de Corones-Kronplatz la statunitense Nina O’Brien ha vinto con il tempo totale di 1’,41”,62/100 e con ...