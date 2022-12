Sci alpino | Lucas Braathen comanda lo slalom di Madonna di Campiglio Discreti Sala e Razzoli | Vinatzer inforca ancora

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Dalla Val d’Isere adiprosegue sulla stessa strada elosulla 3Tre dopo la prima manche. Il norvegese si conferma in un momento di forma eccezionale ed è stato eccezionale sulla pista lungo il Canalone Miramonti, in particolare poco prima del muro. Quello è il tratto doveè riuscito a fare la differenza, gestendo poi al meglio la velocità accumulata sul ripido. In seconda posizione c’è lo svizzero Loic Meillard, che ha sfruttato al meglio il pettorale 1, accusando comunque oltre quattro decimi di ritardo (+0.42) dal norvegese. Sesembra essere il super favorito per la vittoria, la lotta per il podio è veramente apertissima visto che in terza posizione c’è il tedesco Linus Strasser ...

