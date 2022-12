(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ladel2022-2023 ditornerà in scena nel weekend del 13-15 gennaio aa). L’Italia sarà protagonista con nove donne e otto uomini,dal CT Nicola Zanotti. Sul fronte maschile riflettori puntati in particolar modo su Enrico Berrè, Luca Curatoli, Luigi Samele. Tra le donne, invece, spiccano Martina Criscio e Rossella Gregorio.La rappresentativa italiana rifinirà la propria preparazione per il Grand Prix Fie a Tirrenia, dove è fissato un ritiro dal 6 all’8 gennaio.ITALIADELUOMINI: Enrico Berrè, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri, Riccardo Nuccio, Giovanni Repetti, Luigi Samele, Pietro ...

OA Sport

Napoli . La sciabola azzurra sarà protagonista già ad inizio 2023. Dal 13 al 15 gennaio la Coppa del Mondo farà tappa a Tunisi in occasione del Grand Prix Fie. Tra i più attesi nella squadra maschile c'è sicuramente Luca Curatoli, bravo a salire sul podio ad Orleans nell'ultimo atto del ... Scherma, Coppa del Mondo: i convocati dell'Italia per la tappa di sciabola a Tunisi Finito da pochissimo il fine settimana di Coppa del mondo per le nazionali senior e adesso tocca alle nazionali giovanili.L'Italia di spada, dopo il discreto quarto posto conquistato alla gara d'esordio stagionale, conquistano un secondo posto nella seconda tappa di Coppa del Mondo.