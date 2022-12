Scaroni | ' Milan | un 2022 meraviglioso Cardinale ha portato nuove competenze'

La Gazzetta dello Sport

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni oggi a Casa Milan: 'E' stato un anno meraviglioso per me, per tutti quelli che lavorano al Milan, per gli sponsor e per tutti i tifosi. Il 2022 è stato un anno meraviglioso e anche i conti sono tornati a essere quelli di un'azienda normale. Quando ripensiamo a quest'ultimo anno ci diciamo 'ma quanto bello è stato'. Cardinale ha portato competenze che non avevamo.'