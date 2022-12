Saviano sull’assenza di Meloni al processo | “Ha paura perché è lei l’imputata” | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Giorgianon presenzierà né testimonierà in aula in occasione delper diffamazione contro Roberto. L’indagine in questione è stata aperta dopo la querela presentata dalla stessa Presidente del Consiglio, che era stata definita dallo scrittore di Gomorra “bastarda” a Piazzapulita su La7 nel corso di un dibattito sui migranti e sulla gestione degli sbarchi in Italia. Roberto: “non viene in tribunaleè lei” Ieriè tornato a commentare l’assenza die sul proprio profilo Instagram ha scritto: “Dopo aver deciso di querelarmi non accetta il confronto nella stessa sede in cui lei mi ha portato, preferendo fare i processi nelle feste in piazza, in televisione o sui social ...