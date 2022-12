Saturnali | il Natale nell’antica Roma e le sue origini storiche e mitologiche

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Nel nuovo appuntamento della rubrica ClassicaMente, i; le antiche feste in onore del dio Saturno paragonabili alle attuali festività die Capodanno., il dio Saturno e le celebrazioni come rievocazione della mitica Età dell’Oro Credits: wikipediaI, noti comea in latino, erano le celebrazioni più popolari della religionena. I, nel tempo, si sono identificati come le attuali feste die Capodanno. I festeggiamenti istituiti nel 217 a.C., originariamente duravano solo un giorno, il 17 dicembre; in seguito, Cesare aggiunse due giorni, Caligola tre e l’Imperatore Domiziano, ultimo della dinastia Flavia, li portò a sette: dal 17 al 23 dicembre. Queste celebrazioni si indicevano in onore ...