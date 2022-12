Sanremo 2023 | spazio anche agli anni 2000 nella quarta serata dedicata alle cover

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Amadeus Piccola ma significativa modifica nel regolamento del Festival di. Contrariamente a quanto comunicato in precedenza dal direttore artistico Amadeus, nel corso delladella kermesse canora – in programma venerdì 10 febbraio– i 28 big in gara potranno infatti accedere pure al repertorio degliper cimentarsiloro personale. “Leche verranno interpretate dArtisti in gara durante ladel Festival potranno essere scelte dal repertorio italiano ed internazionale non solo degli’60, ’70, ’80, e’90, madegli...