San Donato Milanese | si fermano per il pranzo e gli svuotano il furgone

Il Cittadino

Reduci da due vittorie di fila, con Ancona e sul campo dell'Aquila Montevarchi, i biancorossi vanno a caccia del tris contro ilTavarnelle , che in classifica ha 16 punti (contro i 31 dei ...... sono scattate le manette e la custodia cautelare presso la Casa Circondariale "" di Pescara. "L'operazione odierna rientra nel piano d'azione "Drug market", ideato per garantire, sia in ... San Donato, fa una pausa per il pranzo e gli svuotano il furgone - VIDEO Vittime due operatori di una società che si occupa di manutenzione del verde. Sottratti un decespugliatore e varie attrezzature ...Si è svolta mercoledì pomeriggio presso l’U.O. Oncologia dell’Ospedale San Carlo di Potenza la donazione di televisori e di dispositivi per l’ascolto di musica oltre ad omaggi natalizi destinati ai pa ...