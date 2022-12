Samte | ‘giallo’ risolto | Consiglio convocato il 28

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSi terrà mercoledì prossimo, 28 dicembre, l’ultimoComunale dell’anno. Ai componenti dell’assemblea sarà richiesto il riconoscimento di diverse partite di debiti fuori bilancio. Tra queste, la più significativa riguarda la, creditrice – in forza di un decreto ingiuntivo notificato a palazzo Mosti lo scorso 2 febbraio – di 1,5 milioni di euro. E proprio l’inclusione del casonell’ordine del giorno ha trasformato in un parto (pure abbastanza complicato) la convocazione dell’assise. Il via libera della Capigruppo era infatti annunciato per ieri ma la mancata consegna di tutti i pareri consigliava al presidente Renato Parente il rinvio della riunione a questa mattina. Alle 9.30, però, l’ok dei Revisori dei Conti ancora non arrivava: inevitabile l’ulteriore rinvio, anche perché – evidenziava ...