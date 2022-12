Sam Bankman-Fried è stato estradato dalle Bahamas ed è arrivato negli Stati Uniti

Il Post

AGI -- Fried, il fondatore ed ex patron della piattaforma di scambi di criptomonete Ftx, è arrivato a New York, dove nelle prossime ore (nella mattinata statunitense) dovrebbe comparire dinanzi ...... ha dichiarato che sia Caroline Ellison, ex amministratrice delegata della società consociata Alameda Research, che Gary Wang, co - fondatore di Ftx assieme a- Fried, hanno ammesso il ... L’imprenditore di criptovalute Sam Bankman-Fried sarà estradato negli Stati Uniti Washington, 22 dic 03:00 - (Agenzia Nova) - Sam Bankman-Fried, fondatore di Ftx, la piattaforma per lo scambio di criptovalute recentemente collassata a seguito di uno scandalo multimiliardario di ...Caroline Ellison, l'ex amministratore delegato di Alameda Research, e Gary Wang, l'ex chief technology officer di Ftx, si sono dichiarati colpevoli di frode e violazioni penali. Intanto Sam Bankman-Fr ...