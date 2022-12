Salto con gli sci | i convocati dell’Italia per la Tournée dei 4 Trampolini 2023 | Giovanni Bresadola guida la truppa tricolore

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Signore e signori, tra pochi giorni si comincia. Non manca molto al tradizionale torneo dei Quattro, celeberrimo evento internazionale delcon gli sci. Il tutto comincerà con le qualificazioni mercoledì 28 dicembre da Oberstdorf (Germania) e si concluderà venerdì 6 gennaio a Bischofshofen (Austria). Un percorso che avrà anche come tappe di grande prestigio quelle di Garmish (Germania) e di Innsbruck (Austria). L’Italia risponderà presente con, Alex Insam e Francesco Cecon e il trio del Bel Paese si presenta ai nastri di partenza con buone credenziali e fiducia. In particolare, il riferimento è a quanto fatto da, capace di centrare la zona punti in ben sette delle otto gare di Coppa del Mondo a cui ha partecipato, con l’ultima perla dell’ottavo posto della ...