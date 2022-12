Salt Bae in campo dopo finale Qatar 2022 | Fifa apre indagine

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Non accennano a diminuire le polemiche e i commenti indignati in relazione alla presenza diBae, il ristoratore turco divenuto famoso sui social, al termine delladei Mondiali di. L’uomo si è distinto per la sua presenza assillante, arrivando a toccare, se non quasi a strappare dalle mani dei giocatori, l’ambita Coppa del Mondo, scattandosi foto su foto.l’indignazione social, arriva la mossa della, che “a seguito di una verifica ha stabilito come alcuni individui abbiano avuto accesso indebito aldi giocola cerimonia di chiusura dello stadio di Lusail il 18 dicembre. Verranno prese le opportune misure interne“. SportFace.

Tuttosport

Non accennano a diminuire le polemiche e i commenti indignati in relazione alla presenza di, il ristoratore turco divenuto famoso sui social, al termine della finale dei Mondiali di Qatar 2022 . L'uomo si è distinto per la sua presenza assillante, arrivando a toccare, se non quasi ...Non si fermano le polemiche sul ristorate turcoamico di calciatori e vip, riuscito a presenziare in campo alla premiazione della finale dei Mondiali di calcio in Qatar tra Argentina e Francia, dove è riuscito addirittura a baciare la ... Messi e Salt Bae l'intruso, furia Pepito Rossi: "Può baciarmi il c..."