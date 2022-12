Salt Bae | dopo i Mondiali di Calcio arriva l' ennesima batosta | ecco di cosa si tratta

(Di giovedì 22 dicembre 2022)diuna nuova, cattiva notizia per il famoso ristoratore turcoBae.chesta succedendo e perchéBae è uno dei cuochi più famosi al mondo. Nato a Erzurum, nell'Anatolia Orientale, il 9 agosto 1983, Bae è il proprietario della famosa catena di ristoranti Nusr-Et, che è nota in tutto il pianeta e prende il nome proprio dal nome reale del cuoco, Nusret Gokçe. Il cuoco turco è noto anche per i video diventati virali in rete e per i meme che sono stati creati per lui e che sono condivisi ogni giorno sui social.Bae è diventato una vera e propria star dei social media e i suoi ristoranti sono frequentati da personaggi famosissimi. Tra questi, ci sono anche gli sportivi come Lionel Messi, ...

Non si fermano le polemiche sul ristoratore turco amico di calciatori e vip, riuscito a presenziare in campo alla premiazione della finale dei Mondiali di calcio in Qatar tra Argentina e Francia, dove è riuscito addirittura a baciare la coppa del mondo. Non accennano a diminuire le polemiche e i commenti indignati in relazione alla presenza di Salt Bae, il ristoratore turco divenuto famoso sui social, al termine della finale dei Mondiali di Qatar 2022. L'uomo si è distinto per la sua presenza assillante, arrivando a toccare la coppa. Salt Bae, bandito dalla finale del 2023 negli Usa: perché se parla così tanto. Il successo di Salt Bae, escluso per punizione dagli US Open 2023, dimostra la stupidità del mondo e della società contemporanea.