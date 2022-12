Salame Milano | Allarme salmonella | ritirati lotti dalla grande distribuzione

(Di giovedì 22 dicembre 2022)dai supermercatidi prodotti per sospetta contaminazione da. I salumi sono unclassico della cucina italiana: versatili e gustosi, possono costituire un antipasto veloce, o sfiziose farciture per pizze, panini imbottiti e focacce.(fonte pexels)Tra quelli più rinomati ed esportati dal Belpaese, spicca sicuramente il. Questo insaccato, a base di carne bovina e suina, pepe e spezie varie, è popolare per la sua caratteristica grana fine. Pochi sanno che l’ideatore della ricetta originale è Giuseppe Citterio, fondatore dell’omonima e storica azienda alimentare di Rho, nell’interland ...

Come specificato nel richiamo diramato dal sito salute.gov.it, dal 20 dicembre è stato imposto il richiamo del prodotto "" , in confezione da 350 grammi, del marchio "Il Tagliere del Re" ...il 21 dicembre 2022 è stato richiamato dal mercato il350 grammi Il Tagliere del Re di ALDI S.r.l , lotto L22D259 prodotto da E. Ga. S.r.l. nello stabilimento in Via Palmiro Togliatti 8,... Rischio salmonella, salame Milano "Il Tagliere del Re" ritirato dagli scaffali di Aldi In una nota il ministero della Salute ha specificato le motivazioni del ritiro dagli scaffali del salame Milano da 350 grammi per rischio salmonella