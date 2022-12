Russo nuovo capo Dap Ok Csm a collocamento fuori ruolo

Dire

Gli Stati Uniti dovrebbero annunciare unpacchetto di aiuti militari a Kiev da 1,8 miliardi ... Mentre Zelensky era in viaggio ha parlato anche il leader, Vladimir Putin, ribadendo la ......da crociera ipersonico Zircon nella flotta russa da gennaio Ilmissile da crociera ipersonico Zircon sarà incluso nella flotta russa all'inizio di gennaio: lo ha detto il presidente... Il pm antimafia Russo nuovo capo Dap, ok dal Csm alla richiesta del ... Guerra in Ucraina, le notizie in diretta di oggi. Zelensky sarà oggi negli Stati Uniti e farà visita alla Casa Bianca e al Congresso Usa. Intanto proprio da Washington arriva il ...Il discorso davanti al collegio allargato del ministero della Difesa, trasmesso in diretta tv: «Nella dichiarazione di indipendenza seguita alla dissoluzione dell’Urss, era scritto che Kiev sarebbe ri ...