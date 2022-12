Rugby | a Treviso grave episodio di razzismo Traoré | “A fine stagione me ne vado”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il riugbista della Nazionale ha ricevuto per natale una banana marcia Cherifè solo l’ultimo sportivo (vedi anche Paola Egonu) vittima di. A denunciarlo lui stesso: unbecero e triste ordito, cosa ancora più, dai compagni di squadra. Durante la cena natalizia, organizzata con i Secret Santa,ha ricevuto in un sacchetto dell’umido una banana marcia. Dopo la denuncia dell’è arrivata la nota delle società (Benetton) e le scuse dei compagni.ha poi raccontato meglio il tutto a La Stampa. «Mi ha chiesto scusa, ho dovuto accettare perché siamo una squadra e dobbiamo giocare. Ma basta, ho deciso: ame ne. È già successo altre ...

...banana a Traoré Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport il giocatore della Benetton... Il pilone della Benettonha deciso comunque che a fine stagione lascerà . Non è la prima volta ...Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cherif Traore (@cherif_traore) La nota della Benetton, della Federazione e del sindaco di. La società Benettonaveva ... Benetton Rugby Treviso, Cherif Traoré perdona i compagni dopo la banana regalata per Natale: «Gesto idiota ma il gruppo ne uscirà più forte» Giorgio non aveva mai manifestato prima d’ora prima particolari problemi di salute” “Non solo amava il rugby, aveva scelto di svegliarsi alle 5.30 del mattino pur di frequentare il Centro Edilizia a ...Giorgio Conte è il giovane rugbista morto a soli 15 anni a San Donà per trombosi cerebrale: ecco cosa gli è successo e cosa ha dovuto sopportare sua madre.