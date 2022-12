ilmattino.it

VIGONE. Il suo valore era di decine di migliaia di euro, nonostante i 12 anni. La campionessa di trotto Roxette Griff è stata primadal suo allevamento e poida un mezzo che si è allontanato dopo averla travolta. La cavalla era gravida: è morta insieme al puledro che sarebbe nato in primavera, forse un altro ...E nella notte del 18 dicembre, l'ex campionessa di trotto è stata primada un allevamento, poida un veicolo non ancora idenfiticato che è fuggito dopo l'impatto. La cavalla è morta ... Rubata e investita mentre torna a casa: morta Roxette Grif, la cavalla incinta era una campionessa di trotto Nonostante i suoi 12 anni di età, Roxette Grif aveva ancora un valore di decine di migliaia di euro. E nella notte del 18 dicembre, l'ex campionessa di trotto è stata ...I fatti a San Benigno Canavese, nel Torinese. I ladri l’hanno abbandonata lungo la provinciale dopo essersi accorti di non avere un mezzo per trasportarla ...