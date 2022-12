Roma | una carezza per la famiglia di Francesco Valdiserri

Open

... invece lo hanno 'pizzicato' alla cerimonia di inaugurazione del ponte di Ariccia () al fianco ...sembrerebbe anche aver preso parte al servizio d'ordine dell'evento tanto da indossare al collo...La storia continua, la vita - trasformata - va avanti e si colora in questo caso di giallorosso. Dopo aver dedicato un ricordo sul maxi - schermo dell'Olimpico (prima di- Napoli) a Francesco Valdiserri, il 18enne scomparso in un omicidio stradale il 20 ottobre scorso, stavolta la società ha scelto un altro modo per far sentire la propria vicinanza alla famiglia ... Roma, una donna denuncia un caso di needle spiking in strada ... È allarme a Roma dopo la denuncia di una donna di 40 anni, raggiunta per strada e punta con una siringa da un perfetto sconosciuto. Da quel momento per la vittima è iniziato un vero e proprio incubo… ...A qualificazione dei quarti già ottenuta, le giallorosse sono ospiti della squadra ceca nell’ultima giornata della fase a gironi di Women’s Champions League Conquistati i quarti di finale di Women’s C ...