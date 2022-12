Roma | infortunio alle spalle per Wijnaldum | eccolo in campo | VIDEO

ForzaRoma.info

L'alla schiena è ormai alle spalle, Kvara è di fatto recuperato, come confermato ... mese decisivo per le ambizioni degli azzurri, con i match contro Inter, Juventus e, e per il rinnovo ...I bavaresi in cerca di un portiere visto il lungo stop di Neuer- Miglior portiere dei Mondiali e assoluto protagonista della cavalcata dell'Albiceleste, ... l'rimediato dopo i Mondiali ... Roma, Pellegrini torna in gruppo e scherza: “Dopo il terribile infortunio…” MONTEGROTTO - Una serata a Montegrotto per i 60 anni dell'Aics, ospite dell'hotel Antoniano Terme: Gianmarco Tamberi appare in gran forma, nonostante un piccolo risentimento al ...I bavaresi in cerca di un portiere visto il lungo stop di Neuer ROMA (ITALPRESS) - Miglior portiere dei Mondiali e assoluto protagonista ...