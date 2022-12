Rigassificatore di Piombino | il Tar respinge la richiesta di sospensiva

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Si è tenuta oggi al Tar del Lazio l'udienza in Camera di consiglio per decidere in merito alladiavanzata dal Comune dinell'ambito del ricorso al Tar contro il. I giudici hanno deciso di non procere a alla sospensione cautelare dell'Ordinanza commissariale che ha portato al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto tramite l'ormeggio permanente di un mezzo navale di tipo FSRU (Floating Storage and Regasification Unit). Fissata il prossimo 8 marzo l'udienza di discussione del ricorso nel merito.