Resistenza Casearia – Milano

(Di giovedì 22 dicembre 2022)Piazza XXIV Maggio – Mercato Coperto – 20136Tel. 02/35982848 Sito Internet: Tipologia: negozio di formaggi Prezzi: calici di vino da 5€, taglieri da 12€ Chiusura: Lunedì OFFERTAfa parte, insieme a Macelleria Popolare e al Panificio Italiano, della galassia gastronomica ideata dallo chef Giuseppe Zen, già ideatore di Mangiari di Strada, purtroppo chiuso da diversi anni. Oltre a essere una bottega dove acquistare numerosi tipi di formaggio (Gorgonzola e diversi tipi di blu, caprini freschi o con diverse stagionature, pecorini, mozzarelle, ricotte, fino al burro fatto ancora artigianalmente), è anche un luogo dove fermarsi per una sosta originale e piacevolmente informale. Noi lo abbiamo provato per l’aperitivo scegliendo un ottimo frico friulano ...

