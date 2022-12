Renfield | svelato il rating del film con Nicolas Cage nel ruolo di Dracula

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il, che vedràimpegnato neldi, ha ottenuto ilprima del debutto nelle sale americane: il progetto sarà vietato ai minori., ilin cuiavrà ildi, ha ottenuto ilufficiale: R, ovvero vietato ai minori. La Motion Picture Association of America ha infatti considerato il contenuto delnon adatto al pubblico più giovane. Il, secondo quanto riportato, contiene scene di violenza piene di sangue, scene eccessive, un linguaggio esplicito e dei momenti in cui viene fatto uso di sostanze stupefacenti. ...

