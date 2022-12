Regno Unito | coppia di giovani italiani trovati morti | fermato 21enne

Leggi su tpi

(Di giovedì 22 dicembre 2022) I corpi senza vita di due ragazzi messinesi, Nino Calabrò e Francesca Di Dio sono statimercoledì 21 dicembre intorno alle ore 14 in una casa di Thornaby-on-Tees, un comune nella contea del North Yorkshire in Inghilterra. Per la morte dei due fidanzati ventenni è in stato di fermo un giovane di 21 anni con l’accusa di omicidio. L’allarme è stato lanciato dalle famiglie, che da due giorni non avevano avuto più notizie, perché nessuno dei due rispondeva al telefono. La polizia ha avviato un’indagine per omicidio e haun ragazzo di 21 anni, attualmente interrogato dagli agenti. Nino Calabrò e Francesca Di Dio erano entrambi siciliani. Lui di Barcellona Pozzo di Gotto, lei di Montagnareale, entrambi in provincia di Messina. I cadaveri sono statialle 14 di mercoledì 21 dicembre. Secondo quanto si apprende la morte ...