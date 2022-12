Regione Lazio | D' Amato | ' Conte ' bipolare' | le strade sono inconciliabili ma le porte sono aperte'

Agenzia ANSA

... specie su Toscana, Umbria, Marche e. In Toscana si attendono anche piovaschi in provincia di ...sistema di allertamento in caso di maltempo Spetta ai Centri funzionali decentrati in ogni...La Giunta uscente delrimane pilatescamente in silenzio con alcuni protagonisti troppo impegnati a lanciare la propria campagna elettorale per il prossimo Presidente della. ... Regionali Lazio: ci sarà lista rosso-verde con centrosinistra