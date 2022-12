Regina Coeli | dopo mesi di sonno ininterrotto | il detenuto si è svegliato

Fanpage.it

Il 33enne finisce adopo aver passato tutte le fasi. Ma il processo, almeno per la Corte d'Assise di Viterbo, non fornisce la certezza dell'omicidio. E Landolfi è di nuovo libero e ...... ha raccontato nel dettaglio: 'Alcune settimane fa vi avevamo raccontato la storia di questo ragazzo di 28 anni che ormai da mesi dormiva in un letto del carcere di. Dormiva sempre. ... Si è svegliato l'uomo che dormiva da mesi nel carcere di Regina Coeli Non è stato un incidente, ma un omicidio. Nessun dubbio per la Corte d'Appello: la morte di Maria Sestina Arcuri, 26enne calabrese, è stata voluta e causata dal fidanzato ...Non un incidente, ma un omicidio. Nessun dubbio per la Corte d’Appello: la morte di Maria Sestina è stata per mano del fidanzato Andrea Landolfi. E’ stato lui a lanciarla per ...