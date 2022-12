Reggina-Inter LIVE alle 18 | la sfida tra i fratelli Inzaghi | le formazioni ufficiali | Lukaku dal 1' con Dzeko

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Altro test in vista Napoli per l'di Simone, che avrà subito ala ripresa del campionato di Serie A il 4 di gennaio la...

ore 18,LIVE LA CRONACA: Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. Attiva ora il tuo abbonamento.Alle 18 derby tra i fratelli Inzaghi con: Lukaku torna titolare. In programma anche le partite di Lazio (live su Sky Sport Football alle 18.30) e Monza. Il Bologna batte il VeronaPenultima amichevole per l'Inter prima del big match del 4 gennaio contro il Napoli al Meazza. La squadra di Simone Inzaghi è ospite della Reggina del fratello Filippo, attualmente ...Ecco le formazioni ufficiali di Reggina-Inter, gara al vioa alle ore 18: REGGINA (4-3-3): Ravaglia; Bouah, Loiacono, Gagliolo, Giraudo; Crisetig, Majer, Liotti; Ricci, Gori, Cicerelli.