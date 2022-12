Reddito | Landini | “Governo vuole farlo saltare | fa cassa sui poveri”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) –di cittadinanza, “mi pare chiaro che il disegno delsia quello di”. E’ quanto ha detto il leader Cgil, Maurizio, nel corso di SkyTg24. “Averlo ridotto a 7 mesi e tolto anche l’offerta congrua, per non parlare di un salario dignitoso, è solo un nodo di faresulle spalle dei più. C’è una parte consistente di percettori di Rdc che non lavora da anni, mentre sul mercato si cercano lavoratori qualificati”. L'articolo proviene da Italia Sera.