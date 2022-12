' Reddito e offerta congrua? Un laureato può fare anche il cameriere | senza essere schizzinoso'

Il Fatto Quotidiano

Se un percettore deldi cittadinanza riceve un'di lavoro, non deve essere schizzinoso e accettarla, anche se si tratta di un laureato a cui viene offerto un posto da cameriere . È l'idea del ...Se l'delè comunque sia nei limiti temporali che vicino casa il percettore dovrà accettare qualsiasi tipologia didi lavoro .' Reddito, pasticcio nell’emendamento di Lupi: l’offerta “congrua” resta in un altro… Dopo giorni di scontri con l’opposizione è iniziata nell’Aula della Camera la discussione generale sulla manovra. Ma l’iter resta in salita: il testo deve tornare in commissione Bilancio, dove negli u ...Si stringono le possibilità di rifiutare offerte di lavoro per chi percepisce il reddito di cittadinanza. Anche i laureati ad esempio, potrebbero trovarsi a dover acccettare un posto ...