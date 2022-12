Reddito di cittadinanza | lavoro fuori sede | obbligo scolastico Ecco quando si perde

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Nell’ultima versione della Manovra vengono posti nuovi limiti aldi. L’assegno sarà erogato per 7 mesi e non per 8, salta il riferimento alla cosiddetta «offerta congrua». Inoltre i giovani tra i 18 e i 29 anni dovranno completare il percorso di studi per ottenere il sussidio

Se un percettore deldiriceve un'offerta di lavoro, non deve essere schizzinoso e accettarla, anche se si tratta di un laureato a cui viene offerto un posto da cameriere . È l'idea del ...Nuova stretta suldi, un emendamento alla Legge di Bilancio 2023 elimina la parola " congrua " in relazione all' offerta di lavoro presentata al beneficiario. Questa dovrà necessariamente essere ... Reddito di cittadinanza, Durigon: "Giusto che un laureato accetti posto da cameriere" Dopo giorni di scontri con l’opposizione è iniziata nell’Aula della Camera la discussione generale sulla manovra. Ma l’iter resta in salita: il testo deve tornare in commissione Bilancio, dove negli u ...Si stringono le possibilità di rifiutare offerte di lavoro per chi percepisce il reddito di cittadinanza. Anche i laureati ad esempio, potrebbero trovarsi a dover acccettare un posto ...