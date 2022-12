Reddito di cittadinanza | lavoro fuori sede | obbligo scolastico Ecco quando si perde

Leggi su corriere

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Nell’ultima versione della Manovra vengono posti nuovi limiti aldi. L’assegno sarà erogato per 7 mesi e non per 8, salta il riferimento alla cosiddetta «offerta congrua». Inoltre i giovani tra i 18 e i 29 anni dovranno completare il percorso di studi per ottenere il sussidio