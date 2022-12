Reddito di cittadinanza | dalla durata all’offerta di lavoro | tutte le novità

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il sussidio per gli occupabili nel 2023 si riduce a 7 mesi. Obbligo scolastico da completare per i giovani tra i 18 e i 29 anni

Il sussidio per gli occupabili nel 2023 si riduce a 7 mesi. Obbligo scolastico da completare per i giovani tra i 18 e i 29 anni Ildicambia ancora nell'ultima versione della manovra uscita dalla commissione Bilancio. Con una serie di emendamenti viene innanzitutto stabilito che l'assegno sarà riconosciuto ...La variazione alla manovra, approvata l'altra notte su proposta di "Noi moderati", cancella infatti la parola "congrua" dall'offerta di lavoro che un percettore deldiè tenuto ...Quattro donne denunciate per indebita percezione di 26 mila euro complessivi di reddito di cittadinanza . È il bilancio dei controlli compiuti dalle forze dell'ordine a Città di Castello per verificar ...Il reddito di cittadinanza cambia ancora nell’ultima versione della manovra uscita dalla commissione Bilancio. Con una serie di emendamenti viene innanzitutto stabilito che l’assegno sarà riconosciuto ...