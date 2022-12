Real Madrid | si guarda in casa Galatasaray per la difesa

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Iltiene d'occhio diversi profili per le fasce. Come riporta la stampa francese, uno di questi è Sacha Boey, terzino...

Milan News

Commenta per primo Ilvuole rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione e l'obiettivo numero uno dei Blancosì resta Jude Bellingham , inglese del Borussia Dortmund che ha una valutazione ...As scrive che lo juventino è il 'piano C' delper gennaio. E che secondo l'algoritmo alla fine in campo vale quanto gli altri due... Db Torino 29/09/2021 - Champions League / Juventus - Chelsea / foto Daniele Buffa/Image Sport nella ... Pirlo: "Dopo Calciopoli fui vicino al Real Madrid ma il Milan fu riammesso" Il Real Madrid, alla ricerca di un centrocampista, avrebbe messo gli occhi su Manuel Locatelli, alla seconda stagione nella Juventus ...I blancos cercano un rinforzo a centrocampo e lo juventino è uno dei candidati MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Bellingham obiettivo numero 1, poi ...