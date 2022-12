Ranking FIFA | l’Italia perde due posizioni | Argentina seconda

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Pubblicato il nuovo: Brasile in testa,rimane in Top 10, madueLaha reso noto il nuovodelle nazionali dopo Qatar 2022. A guidarlo c’è ancora il Brasile, mentre l’campione del mondo è soloè ancora in top 10, maduepiazzandosi all’ottavo posto. Grandissimo balzo in avanti del Marocco, 11°. Grosso salto in avanti per l’Australia che scala 11passando al 27 posto, mentre il Canada, nonostante la qualificazione,ben 12finendo solo 53^. Di seguito le prime venti ...