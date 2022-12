Ranking Fifa | cosa cambia per l' Italia dopo i Mondiali

(Di giovedì 22 dicembre 2022) ROMA - L' Argentina si è da poco laureata campione del mondo ma il trionfo in Qatar non varrà all' Albiceleste il primato deldella, guidato sempre dal Brasile . La Selecao chiude dunque ...

ROMA - L' Argentina si è da poco laureata campione del mondo ma il trionfo in Qatar non varrà all' Albiceleste il primato del ranking della FIFA, guidato sempre dal Brasile. La Selecao chiude dunque l'anno solare 2022 davanti a tutte le altre nazionali, nonostante la recente e dolorosa eliminazione ai quarti di finale del Mondiale, ai rigori. Gli argentini campioni del mondo salgono dal terzo al secondo posto del ranking Fifa, mentre il Brasile rimane al comando (lo è dallo scorso 31 marzo). Il ranking Fifa dopo i Mondiali vede anche l'Italia perdere due posizioni, mentre crolla il Belgio.