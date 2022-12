Qatargate | l’avvocato di Kaili | «È innocente | vogliamo il braccialetto elettronico»

(Di giovedì 22 dicembre 2022) È terminata l’udienza al piano interrato del Palais de Justice di Bruxelles. Si attende la decisione sulla custodia cautelare di Eva: il giudice sta valutando se trattenere o meno in carcere la politica greca. L’ex vicepresidente del Parlamento europeo, da alcune settimane, è detenuta nell’istituto penitenziario di Haren, nell’estrema periferia della capitale belga: è coinvolta nello scandalo ribattezzato. Il team legale che supportaha chiesto alle autorità giudiziarie di sottoporre l’assistita a regime di sorveglianza elettronica. Intanto, secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, in una delle testimonianze rilasciate dalla greca sarebbero stati citati, non si sa a che titolo, i nomi di alcuni eurodeputati del Partito democratico: Brando Benifei, Andrea Cozzolino e Alessandra Moretti. Prima dell’inizio ...

RaiNews

'ex vicepresidente del Parlamento Europeo Eva Kaili "partecipa attivamente all'inchiesta" condotta dal giudice Michel Claise e "contesta ogni accusa di corruzione a suo carico". Lo spiegaAndré Risopoulos, che assiste la politica greca, insieme al collega Mikhalis Dimitrakopoulos, al termine della Camera di Consiglio, tenutasi al Palais de Justice di Bruxelles, per decidere ...I giornalisti inseguendohanno rischiato di ferirsi, dato che nei pressi degli ingressi sono stati sistemati dei cavalli di Frisia, con tanto di filo spinato e filo a lamette, ... Eva Kaili in aula non parla. L'avvocato chiede il braccialetto elettronico: "Non è corrotta"