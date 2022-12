Qatargate? La ' soluzione' dell' antidemocratico Orban | ' Aboliamo l' Europarlamento'

Adnkronos

Aboliamo l'Europarlamento, sostituiamolo con un Parlamento di delegati nazionali. E' questa la '' proposta da Viktor Orban di fronte al montare dello scandalo delall'interno del Parlamento Europeo. 'Lo scandalo è rivelatore: le norme anticorruzione dell'Europarlamento hanno ...Aboliamo l'Europarlamento, sostituiamolo con un Parlamento di delegati nazionali. E' questa la '' proposta da Viktor Orban di fronte al montare dello scandalo delall'interno del Parlamento Europeo. 'Lo scandalo è rivelatore: le norme anticorruzione dell'Europarlamento hanno ... Qatargate, la 'soluzione' di Orban: "Aboliamo Europarlamento" E' questa la 'soluzione' proposta da Viktor Orban di fronte al montare dello scandalo del Qatargate all'interno del Parlamento Europeo.Abolire il Parlamento europeo. È la "soluzione" proposta dal premier ungherese Viktor Orban per far fronte al cosiddetto scandalo Qatargate che ha colpito l'istituzione Ue. Un'idea non nuova per il le ...