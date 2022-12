Qatar | avvocato Kaili | E' innocente | non e' mai stata corrotta

Corriere della Sera

...al centro dell'inchiesta "Qatargate" su un presunto tentativo deldi corrompere il Parlamento europeo, e' "innocente" e "non e' mai stata corrotta". Lo afferma insistentemente il suo...Il, Paese musulmano che ha svolto un ruolo chiave nel facilitare i colloqui tra l'Occidente e ... 'Pensate a tutte le donne medico,e insegnante che andranno perse per lo sviluppo del ... Qatar, l’avvocato di Kaili: «È stata tradita da Giorgi» Bruxelles, 22 dic. (askanews) - "Voglio dire che madame Eva Kaili è innocente, non è mai stata corrotta, mai".Così Michalis Dimitrakopoulos, l'avvocato dell'ex vicepresidente del Parlamento europeo Ev ...Nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate giovedì Eva Kaili, ex vicepresidente del Parlamento europeo, è attesa alla sua prima udienza davanti alla camera di consiglio del tribunale di Bruxelles. Il su ...